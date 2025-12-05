Ünlü şarkıcının sahnesinde olay: Eşine küfür ve hakaret edildi, ortalık karıştı

Yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın, bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım. Teşekkür ederim, her bir gelen ve eşlik eden güzel seyircim için. Burada sahneye çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için bir uyarı olsun isterim" dedi.