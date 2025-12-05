Ünlü şarkıcının sahnesinde olay: Eşine küfür ve hakaret edildi, ortalık karıştı
Afyonkarahisar'da bir eğlence merkezinde ünlü sanatçı Gökhan Türkmen'in konseri sonrası ortalık karıştı. Gökhan Türkmen eşine küfür ve hakaretler edildiğini iddia etti...
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda açılan ve ruhsat tartışmaları ile gündeme gelen işletme şimdi de konserde yaşanan skandallarla gündeme geldi.
İşletmenin sahibi H.B.'nin çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen'e hakaret ve küfür ettiği, Türkmen'in de bunun üzerine yaşananları görgü tanıklarıyla birlikte tutanak altına aldığı belirtildi.
Yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın, bir daha sizinle beraber bu mekanda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım. Teşekkür ederim, her bir gelen ve eşlik eden güzel seyircim için. Burada sahneye çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için bir uyarı olsun isterim" dedi.
Türkmen, açıklamasına işletmenin adını da ekledi.