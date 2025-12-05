Ferdi Zeyrek davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada tutuklu bulunan 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde; sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmada, Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza olan mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi. Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.E., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

NURCAN ZEYREK: ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİYORLAR, ÇOK İHMALLER VAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada 2'si tutuklu 10 sanığın 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davaya Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in yanı sıra tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ., tutuksuz sanıklar ile CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile izleyiciler katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Sanıkların suçlamaları kabul etmediği duruşmada Nurcan Zeyrek, "Avukat ve sanıkları dinliyorum. Çelişkili ifadeler veriyorlar. Ferdi’den geriye 3 tane çocuk ve ben kaldım. Çok ihmaller var. Hak yerini bulacaktır. Adalete güvenim sonsuz” dedi.

'VİCDANIM ÇOK RAHAT'

Duruşmada ilk savunma hakkı havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren tutuklu sanık H.İ.’ye verildi. Zeyrek’in evinde hiçbir tamir ve tadilat yapmadığını söyleyen İ., "6 aydan beri tutukluyum. Eve hiçbir şekilde girmedim. Çivi bile çakmadım. Güçlü bobinajda çalıştığımı ve 4 sene önce bıraktığımı söyledim. Vicdanım çok rahat. Bir delil göstersinler her şeye razıyım. O sitede sadece Ozan Özer’in evine girdim. Ferdi Bey’in evinde bir cıvata dahi sıkmadım. Olayı sosyal medyadan öğrendim. Oraya gittiğin kanıtlanırsa herkesin cezasını üstleneceğim. Ferdi Bey’le göz göze gelmişliğimiz yok. Havuz motorunu herkes takabilir. Herkes, söküp takabiliyor. Tamiri iş yerinde oluyor" dedi.

'PANO PANOLUKTAN ÇIKMIŞ'

Duruşmada savunma yapan havuzun elektrik ve motor tesisatını ile montajlama işlemlerini gerçekleştiren tutuklu N.B., olayda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını söyledi. Kendisinden sonra motorun ve kabloların çok fazla işlem gördüğünü belirten B., “Havuzu 5 sene önce yaptım. 2019’da havuz işi için aralarında Ferdi Bey’in de bulunduğu 6 kişiyle sözleşme imzalayıp malzemeleri seçip anlaştık. 2020’nin haziran ayında Ferdi Başkanın havuzunu dolu şekilde teslim ettim. Biz elektrik akımları, pompa, filtre ve elektronik kısmını yaparız. Yapı denetim firmaları her şey bittikten sonra raporlarını sunar, eksik veya hata var ise bizi arayıp bildirirler. Bu havuzun elektrik ve mekanik tesisatı onaylanmıştır. Yaptığım tesisatta motorlar suyun altında kalmasın diye sehpanın üstüne aldım. Kabloları başka kanaldan geçirdim. Ancak benden sonra birçok işlem yapılmış. Pano panoluktan çıkmış, ekler yapılmış, kablolar çekilmiş. Bir veya iki kere teslim ettikten birkaç hafta sonra temel bilgileri Ferdi Bey’e verdim. Sonra da hiç uğramadım. Taktığım motor belgeleri tam bir motor. Motorun birkaç kez tamir gördüğü söyleniyor. Garantimiz 2 senedir. Bu süre zarfında bize hiçbir şikayet gelmedi" ifadelerini kullandı.

'GERÇEK SORUMLULAR BULUNSUN'

Mahkeme başkanının havuzun ruhsatta yer alıp almadığına yönelik sorusunu da yanıtlayan B., “Elime bir proje veriliyor ve yapıyorum. Havuzun ruhsata dahil olup olmadığını bilemem. Benim sorgulamam gereken bir şey değil. Havuz ruhsatta süs havuzu olarak görünüyormuş. Ruhsat takibini ben yapamam. Kaza benden sonra tamiri yapılan motordan kaynaklanıyor. Kaçak akımlar olsaydı bu kaza yaşanmazdı. Bunu takan veya çıkaran ben değilim. 6 aydır buradayım. Motoru tamir eden, kaçak akımı söken ortada yok. Asıl bulunması gereken kişiler bunlarken ben cezaevindeyim. Gerçek sorumluların bulunması istiyorum" diye konuştu.

'MONTAJI BİZ YAPMADIK'

Tutuksuz sanıklardan bobinaj firması sahibi H.A., "Havuz motorunu herkes takabilir. 2022 Nisan ayında motoru tamir etmişiz. Yanlış bağlanan motor bu kadar çalışır mı? Hatalı sarılsa iş yerimizden çıkamaz. Çünkü iş yerimizde gerekli testleri yapıyoruz. Montajı biz yapmadık. Ferdi Bey kendisi yapmış. İş takip formu o şekilde açılmış. Yanımda çalışan elemanlar müşterilerle ilişkilerimi bilemezler. 2024 yılımda elemanlarım, benim evime yaptıkları motor tamirine bile iş takip formu açmışlar. Ayrıca H.İ. de montaj elemanım değildir" dedi.

'YAPI DENETİM MÜHENDİSLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ'

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendislerden tutuksuz sanık H.Ş., "Süs havuzu olarak onay alınmış. Biz projesi olmayan yapının denetimini yapmayız. Süs havuzu ruhsatı alındığı ve tesisat projelerine gerek görülmediği söylenildi. Onaylanan projelerde olmayan ilave yapılar ruhsata bağlanmadıkça denetim yapamayız. Havuzu görseydim mesleğim icabı girer bakardım. Ancak kamufle edilmişti" diye konuştu.

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendislerden olan tutuksuz sanık M.Ç., "Havuz görmedim. Sadece toprak yığını vardı. Havuz ve makine dairesi yoktu. Süs havuzunu duymuştum ama benimle ilgili olmadığı için ilgilenmedim. Daireye usulsüz şekilde elektrik verilmiştir. Bunlar ben denetim yaparken yoktu" dedi.

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendislerden tutuksuz sanık R.A. da "Savcılığa ifade vereceğim gün süs havuzunun yüzme havuzuna dönüştürüldüğünü öğrendim. Bunun sorumlusu değilim. İş bitirme raporunu imzaladığımda tamamen çimle kapatılmış bir alan vardı. Keşke bu yollara girilmeseydi, bunlar yaşanmasaydı" diye konuştu.

'İYİ NİYETLE YOLA ÇIKMIŞTIK'

Tutuksuz sanıklardan müteahhit M.G. ise "Biz Ferdi Bey’le 35 yıllık arkadaşız. Ortak bir arsa alıp, içine ev yapma hayalimiz vardı. 2016 yılında Ferdi Zeyrek ve 'Tolga' isimli arkadaşımız arsa bulduklarını söylediler. Emlakçı komisyonu ve tapu masrafıyla 2 milyon gibi bir maliyet çıktı. 3 arkadaş daha ekledik. Şirketimin üzerine kredi çektik ve her ay diğer arkadaşlarla oraya ödemeleri yaptık. 2017 başında projeler şekillenmeye başladı ve inşaata başladık. Hangi villanın kimin olacağına karar vermek için kura çektik. Maddi kazanç niyetimiz yoktu. Hatalı malzeme kullanmadık. Beraber iyi niyetle çıktığımız yolda maalesef bu acı olay yaşandı. Kendimde suç bulmuyorum" dedi.

Mahkeme başkanının havuz projesini kimin çizdiğini dair sorusuna M.G., "Böyle bir çizim gördüm ama bu proje olarak değil taslak olarak çizildi diye biliyorum" yanıtını verdi.

'ELEKTRİK BİLGİM YOKTUR'

Tutuksuz sanıklardan havuz operatörü Y.Ö. de kendisinin görevinin sadece havuz temizliği olduğunu savundu. Y.Ö., "Ben sadece havuz temizliği yaparım, elektrikle hiç işim olmaz. Bayramdan bir gün önce arandım. Şamandıra topu atmış ve su taşması olmuş. Gidip, pis suyu dışarı çektim ve 15 dakikada temizlik bitti. Bayram sabahı A.A., beni arayıp şalterin attığını ve motorun çalışmadığını söyledi. Ben de 'Şalter atıyorsa motor bozuktur. Sakın dokunmayın, bayram sonrası bakarım' diye uyardım. Elektrik bilgim yoktur, kaçak akım rölesi olup olmadığını da bilmiyorum. Öğleden sonra geleceğimi söyledim. Ferdi Başkan ile eskiden direkt görüşüyordum ama başkan olduktan sonra iletişim kesildi, koruması aracılığıyla konuşuyorduk. O yüzden ayrıca haber vermedim. Arandığımda zaten gidiyordum" dedi.

Savunmadan sonra söz alan Nurcan Zeyrek'in "'Elektrikten anlamıyorsanız neden odaya girdiniz"’ sorusuna sanık Y.Ö., "Süpürge hattını açmak zorundaydım' derken yine Zeyrek'in 'Neden kimseye haber vermediniz' sorusuna da 'Güvenlik görevlisine söyledim. Benim resmi görevim yoktu’ yanıtını verdi. Zeyrek, bunun üzerine sanık Y.Ö.'yü defalarca havuz odasına girerken gördüğünü belirtti.

'ZEYREK'TEN SANIĞA ŞALTER SORUSU'

Tutuksuz sanıklardan site görevlisi A.S. de savunmasında, "Bayram sabahı A.A., beni arayıp durumu bildirdi. Su kaçağı vardı ve şamandıra topu atmış. Elle suyu boşalttık. Şalteri kaldırdım. Attı ve çalışmadı. 'Bu iş beni aşar' dedim. Bunun üzerine A.A. hemen Y.Ö.'yü aradı. O da öğleden sonra gelebileceğini söyledi. 15 Ağustos 2024’te işe başlamıştım. Daha önce böyle bir arıza hatırlamıyorum. Öyle olsa canımı hiçe sayıp girer miydim? Y.Ö. geleceğini söyleyince ve bayram günü olduğundan kimseye haber vermedim. Art niyetim yoktu, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Sanığa soru soran Nurcan Zeyrek, "Ferdi merdivenlerden inerken elektriğe kapılıyor. Eğer şalter kapalıysa Ferdi nasıl elektriğe kapıldı? Şalteri kim kaldırdı? Şalter kapalıyken eşimin elektriğe tutulmaması lazımdı" dedi. Sanık ise şalterin kapalı olduğuna emin olduğunu savundu.

Elektrik dağıtım şirketi sorumlusu tutuksuz sanık M.E. olayda kendisinin ve şirketinin sorumluluğu olmadığını söyleyip, "Başkanımıza Allah’tan rahmet dilerim. Yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum" dedi.

'FERDİ’DEN GERİYE 3 TANE ÇOCUK VE BEN KALDIM'

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından söz Nurcan Zeyrek’e verildi. Zeyrek, "Önceki ifadelerim doğrudur. Avukat ve sanıkları dinliyorum. Çelişkili ifadeler veriyorlar. Ferdi’den geriye 3 tane çocuk ve ben kaldım. Çok ihmaller var. Hak yerini bulacaktır. Adalete güvenim sonsuz. Ferdi suyun bulanık olduğuna takıyordu, farkındayız. Olay günü acı bir ses gelince aşağı indim ve Ferdi’yi merdivenlerde gördüm. Kızıma ambulansı aramasını söyledim. Sonra tüm evin şalterini kapattım. Nehir kendini yere atıyor ben ikizleri tutmaya çalışıyorum. O şokla ne kadar canım acıdı ne yaşadım bilmiyorum" dedi.

'ÇOK TEDBİRLİYDİ'

Mahkeme başkanının sitede elektrikle ilgili problemler olup olmadığına yönelik sorusuna yanıt veren Zeyrek, "Yağmur yağdığında bazen şalter atıyordu. Ferdi elektrik prizi çıksa tamir etmez, elektrikçi çağırırdı. Ferdi asla o motora elini sürmezdi. O akşam sadece açıp sorun olup olmadığına baktı. Motoru asla ellemezdi, çok tedbirliydi. Hatta bir dönem havuzunda sorun olan Bekir vekile çok dikkatli olmasını söylemişti" diye konuştu. Nurcan Zeyrek, sanık M.G.'den ayrıca bir şikayeti olmadığını belirtti.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Nehir Zeyrek ise "Babam durduk yere hayatını kaybetmedi. Çıkan herkes sorumluluğunun kendisinden olmadığını söyledi. İnsan kendi evinde vefat etmez. Amacım suçsuz birinin hapse girmesi değil. Babamın ölümü normal bir süreç değildi. Babam herhangi bir tesisatı ve motoru ellemedi. Merdivenlerde ayağını atar atmaz orada kaldı" ifadelerini kullandı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanık ve şikayetçilerin ardından tanıklar dinlendi. Yapı denetim şirketinin sahibi H.S., devam eden bir havuz yapımı görmediklerini belirterek, "Yapı denetim kontrollerimizi yaptık. İnşaata birkaç kez gittim. 2020 yılının Kasım ayında 8'e 4 metre süs havuzu projesi geldi. Uygunluk raporları alındı, süs havuzu olarak projelendirildi. Biz tamamen bir çim bahçe gördük. Akabinde iskan sonrası açılmış olabilir. Biz kendi projemizde olan yapılardan sorumluyuz" dedi.

Olay yerine giden itfaiye görevlisi S.K. de "İhbardan 3 dakika sonra adrese gittik. Ferdi Başkanımız merdivene asılı duruyordu. Onu hemen aldık. Sonrasında ilk yardım yapıldı" diye konuştu.

Zeyrek ile birlikte arsayı alan 6 kişiden biri olan site sakinlerinden G.E., "Arsayı Ferdi Başkanımız bulmuştu. M.'nin üzerinden kredi çektik. Buraya biz kefil olduk. Arsanın kredisini ödedik. Daha sonra inşaata başladık. Mimar olmasından dolayı inşaatla Ferdi Başkan ilgilendi. Hep birlikte inşaatlar için kendi aramızda para topladık. Müteahhidin sadece ismini kullandık. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Evlerin kabasını birlikte yaptık. Evlerin içini ise herkes kendi yaptı. Elektrik tesisatını da normal bir elektrikçiye yaptırdık. Ekstra istekler için kendi elektrikçisini buldu. Dışarıdan çok kez elektrikçi gidip, geldi. Havuzları inşaatların kabaları bitince yaptık. Üstlerini kapattık ve ruhsat aldıktan sonra tekrar açtık. Havuzların odalarında nem vardı. Benim iki defa kablolarım, bir kez de motorum yandı. Ferdi Başkanın havuzunda da aynı sorunlar olmuştu" diye konuştu.

'DIŞ TARAFA EKSTRA KABLO ÇEKTİM'

Villalara elektrik bağlayan firmanın sahibi tanık S.Ö., "2018 yılında 6 villa için elektrik tesisatı konusunda anlaştık. İşleri 2020 yılında teslim ettim. Teslim sırasında müşteriler dış tarafa ekstra bir kablo daha çekilmesini istediler. Bu kablonun havuz için kullanılacağını söylemediler. Ben de her binaya birer adet olmak üzere toplam 6 ekstra kablo bıraktım. Teslimden sonra da sitelere 3-4 kez daha gidip, farklı işler yaptım. Bu ziyaretlerim sırasında bana hiç 'Elektrikte arıza var' ya da 'Kaçak akım var' gibi bir şikayette bulunmadılar. 17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Zaten kaçak akım rölesi takılmadan onay alınamaz. Bu röleler sonradan çıkarılabilir. Ancak bu uygulama doğru değildir ve yönetmeliğe aykırıdır. Elektrik firması sadece ana panoya bakar, daire içindeki veya dışındaki tesisata karışmaz, kontrol etmez. Ben kesinlikle proje ve yönetmelik dışında bir uygulama yapmadım. Zaten günümüzde kaçak akım rölesi neredeyse yüzde 95 oranında kullanılıyor. Çünkü bu sistem hem insanları hem de elektrik sistemini koruyan bir güvenlik önlemidir" dedi.

SANIKLARIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Tanıkların beyanların ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, yeniden bilirkişi raporu alınması ve tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından yeniden söz verilen sanıklar beraat talebinde bulunduktan sonra ara karar açıklandı. Suçtan zarar görmüş olmaları sebebiyle şikayetçilerin katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyelerine hükmetti. Heyet, ayrıca kusur durumlarının tespiti için 9 Eylül Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar verip duruşmayı 27 Şubat 2026 tarihine erteledi.

DHA