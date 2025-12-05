Ekranların 3 güzel haber sunucusu gözaltında: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...

TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alındı. Hande Sarıoğlu'nun ifade vermek üzere Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı. Cebeci ve Acet gözaltına alınırken, Sarıoğlu'nun ifadeye vermek için Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Gözaltılar "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleşirken gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

HANDE SARIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş, endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."

Geçtiğimiz ekim ayında da; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu ve Mert Yazıcıoğlu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı.