  4. Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı!

Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı

Güzel oyuncu Beren Saat'in başrolünde oynadığı ve 19 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen "Gizli Profil" filmi vizyon listesinden kaldırıldı.

Kaynak: birsenaltuntas.com
Ekranların güzel ismi Beren Saat'in yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlandığı projesi "Gizli Profil" filmi açıklanan yayın tarihine sadece 14 gün kala vizyon listesinden kaldırıldı.

Cesur sahneler içerdiği iddia edilen Beren Saat'in başrolünde yer aldığı “Gizli Profil” filminin 19 Aralık’ta gösterime girmesi planlanıyordu. 

Ancak Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, vizyon takviminden aniden çıkarıldı.

Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener’i bir araya getiren, OGM Pictures imzalı film aslında Prime Video için çekilmişti.

