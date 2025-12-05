  1. Anasayfa
Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş

Güncelleme:

Terörsüz Türkiye sürecinde süreç de tartışmalar da devam ederken, TBMM'de süreç kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kurulan ve İmralı'ya giderek bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen komisyon heyetinde yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG terör örgütüne "silah bırakın" demediğini ilan etti.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti önceki hafta başında sessiz sedasız İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu görüşmede neler konuşulduğuna dair geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bebek katili teröristbaşı Öcalan'a "YPG silah bırakacak mı" sorusunun sorulduğunu daha önce açıklayan Koçyiğit bu sefer de Öcalan'ın yanıtını açıkladı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan DEM Partili Koçyiğit, Meclis'te okunan özette olmayan önemli bir kısmı duyurdu. Koçyiğit, Öcalan'ın YPG'ye "silah bırakın" demediğini söyledi.

Özet tutanağa itiraz eden ve tüm tutanakların bir an önce hem kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Koçyiğit'in 'Öcalan'ın YPG’nin kati suretle bütün silahlarını bırakması gerektiğine dair bir söyleme ulaşmıyorum kendi adıma' ifadeleri dikkat çekti. Koçyiğit, Öcalan'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın bir diktatöre dönüşme potansiyeline değinerek işlerin Suriye’de nasıl gelişeceğini izleyeceği sinyalini verdiğini duyurdu.

Koçyiğit'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Şimdi Öcalan’ın bu cümlelerini süzdüğümde YPG’nin kati suretle bütün silahlarını bırakması gerektiğine dair bir söyleme ulaşmıyorum kendi adıma. Yani Öcalan genel bir çerçeve çizmiş ve net bir söylemde bulunmamış. Hatta Şara’nın bir diktatöre dönüşme potansiyeline değinerek işlerin Suriye’de nasıl gelişeceğini izleyeceği sinyalini vermiş. Ezcümle, Öcalan YPG koşulsuz şartsız tüm silahlarını bırakıp kendini PKK gibi lağvedecek dememiş. Doğru mu? Doğru"

 

 

 

Cansu Çamlıbel'in yazısının tamamı için...

