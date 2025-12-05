Turuncu alarm verilen ilçede korkulan oldu: Cadde ve sokaklar sular altında!
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ise fırtına nedeniyle teknelerin bağlı olduğu küçük iskeleler yıkılırken, bazı tekneler battı.
Kaynak: DHA/İHA
Bodrum'da sabah saatlerinde bir anda bastıran sağanak, ilçeyi sular altında bıraktı.
1 / 27
Meteoroloji'nin ve AFAD'ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı.
2 / 27
Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi. Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu.
3 / 27
Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.
4 / 27