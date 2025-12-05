Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekildi.

Kamuda sadece yönetici ve uzman pozisyonunda çalışanlara yönelik 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi sadece yönetici ve uzmanları kapsadığı için büyük tepki çekmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin kamuoyundan gelen tepkilerin ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulan yeni vergi paketine eklenmediği görüldü.

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre ilgili düzenlemede CHP'nin "taşradakiler de yararlansın" önerisinin kabul edilmediği AK Parti'nin de eleştiriler sonrasında ilgili düzenlemede geri adım attığı öğrenildi.

İşte Akbaş'ın o paylaşımı:

"30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber...

Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu...

Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı...

Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti.."