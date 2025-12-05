  1. Anasayfa
Rusya'dan Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram'ın ardından Snapchat'e de erişim engeli

Güncelleme:

Daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişimi engelleyen Rusya, sosyal medya platformu Snapchat’e suç işlemek için kullanıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Snapchat’in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek, uygulamaya erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Rusya’da bugün ayrıca teknoloji devi Apple’ın kendi cihazlarında kullandığı görüntülü görüşme uygulaması FaceTime da engellendi.

Rusya’da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.

İHA

