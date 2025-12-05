Hem anneler hem de babalar için doğum izni süreleri değişiyor:..

  1. Anasayfa
Çalışan evli çiftlerin ev evlilik hazırlığında olanların merakla beklediği doğum izni düzenlemesinde son viraja girildi. 2025 yılı içerisinde TBMM'ye sunulması beklenen teklifte hem annelerin hem de babaların doğum izni süresi uzatılacak. İşte ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı doğum izinlerine yönelik düzenleme tamamlandı.

CNN Türk'ün haberine göre halihazırda 16 hafta olarak uygulanan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca anne bebek 6 aylık olduğunda işe dönebilecek. Doğum iznini 6 aya çıkaracak değişikliğin yıl bitmeden meclise sunulması, düzenlemenin bütçe sonrasında yeni yılın ilk günlerinde kanunlaşması bekleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında özel sektörde babalık izni de artacak. Mevcuttaki düzenlemede memurlar 10 gün, özel sektör çalışanları 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak.

Hükümet kaynaklarına göre, ev kadınlarının da doğurganlık oranında düşüş olduğu belirtiliyor. Bu durumun değişmesi için ise, ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi araçların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak.

