Yasa dışı bahis girdabında tek mesaj tuzağı deşifre oldu

Türkiye'de vatandaşları borç batağına sokan, yuvaları yıkan, vatandaşları borç batağına sürükleyen yasa dışı bahis girdabı için kurulan tuzak her gün telefonlarımıza gelen kumar ve bahis reklam mesajları ve aramaları çıktı...

Türkiye'de giderek büyüyen yasa dışı bahis girdabında vatandaşların tuzağa nasıl düştüğü ortaya çıktı. Bahis çeteleri KKTC ve İngiltere gibi ülkeler üzerinden kurdukları yasa dışı bahis girdabında vatandaşları sadece tek bir mesajla tuzağa çekiyor.

O mesaj da "üye olun ücretsiz bonus kazanın" oldu...

Yeni Şafak'tan Aybike Erdoğlu'nun haberine göre, bahis çeteleri, 0312, 0850 alan kodlu telefon numaralarıyla çağrı merkezi gibi çalışıyor. Bu hatlar üzerinden telefonlara mesaj atıp, arama yapan çeteler ilk kez siteye üye olacak kişilere "hoş geldin bonusu" sunuyor.

Her gün telefonuna onlarca bahis mesajı geldiğini söyleyen Ali B. geçen günlerde bir bahis sitesi tarafından arandığını belirterek, şunları söyledi:

“Bahis sitesine üye olmam için arayan kişi bir kadındı. Benim, T.C. kimlik numaram başta olmak üzere tüm kişisel bilgilerim ev adresime kadar her detaya hakimdi. Bu bilgileri nereden aldığını sorduğumda bir liste verildiğini ve o listeye göre arama yaptığını söyledi” dedi. Çağrı merkezi gibi arama yapıldığını söyleyen Ali B. “Bir miktar bonus verilmesi karşılığında bahis sistemine girmem için telkinlerde bulunan bu kadın 3 arkadaşımı da sisteme dahil edersem, daha fazla bonus kazanabileceğimi söyledi. Bazı spor kulüplerine sponsor oldukları için güvenebileceğimi, para yatırırsam bunu mutlaka nakde çevirebileceğimi anlattı”

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden 450 bin TL para kaybeden 20 yaşındaki Emre B. ise şunları anlattı:

“Bahis sitelerine üye olurken, ‘siz hiç para yatırmayın, biz size şu kadar para verelim. Bu parayı 1000 TL yaparsanız 100 lirasını çekebilirsiniz diyorlar. Veya yine hiç para yatırmadan 1000 TL bonus veriyor, bunu 10 bin TL yaptığında 250 lirası senin diyor. İlk kez üye olan kişilerin sistemin içinde kalması için gerçekten de böyle oluyor. O bonusu nakde çevirebiliyorsun. Böylece bahis ağına düşenler daha fazla kazanmak için para yatırmaya başlıyor. Sistem ilk etapta cüzi miktar yatıranlara yine ödeme yapmaya devam ediyor. Bir süre sonra tabii bu küçük kazançlar insanlara yetmiyor, daha büyük paralar yatırıyorlar. Büyük para yatırıyorsun, kaybediyorsun. Bahis sistemi bunun üzerine kurulu”

