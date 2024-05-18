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Önce yaz sonra kış... Güneşe aldanmayın, yağışlar geri dönüyor

Önce yaz sonra kış... Güneşe aldanmayın, yağışlar geri dönüyor
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Hafta sonu boyunca Türkiye baharı yaşayacak. Ancak yeni haftada bazı illerimizde yine sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

19 - 25 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

19 - 25 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

19 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri

19 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri

20 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri

20 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri

21 Mayıs Salı hava durumu tahminleri

21 Mayıs Salı hava durumu tahminleri

22 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri

22 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri

23 Mayıs Perşembe hava durumu tahminleri

23 Mayıs Perşembe hava durumu tahminleri

 

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