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Bir firma daha saatlik ücretle işe alım gerçekleştirecek

Bir firma daha saatlik ücretle işe alım gerçekleştirecek
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Erdemir, büyüme stratejisi ve işletme ihtiyaçlarına uygun olarak 2024 yılında saatlik ücretle çalışacak yeni personel alımı yapacağını açıkladı.

Çelik üreticisi Erdemir saat ücretli işe alım yapacak. Yapılan açıklamaya göre, Erdemir’in 2024 yılında saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 20 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 20 Mayıs - 31 Mayıs tarihlerinde hafta içi her gün 08.00 - 16.00 saatleri arasında Erdemir Spor Salonu’nda yapılabilecek.

Öte yandan İsdemir de 2024 yılında saat ücretli statüsü işe alımları için başvuru süreci 13 Mayıs tarihinde başlayacağını duyurmuştu.

ŞARTLAR

Adaylarda; meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların ilan tarihi itibariyle 18 - 26 yaş aralığında (21.05.1997 ve sonrası, 19.05.2006 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Kdz. Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 20 Kasım 2023 tarihinden önce Kdz. Ereğli’de ikamet etmeye başlayan ve halen Kdz. Ereğli’de ikamet edenlere öncelik verilecek. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.

Etiketler saatlik ücret iş alım model
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