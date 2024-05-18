Alex de Souza yıllar sonra yeniden Süper Lig'de

Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Alex de Souza ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak olan Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Evren yaptığı açıklamada, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim" ifadelerini kullandı.