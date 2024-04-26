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Otomattan aldığı kahve hayatını kabusa çevirdi

Otomattan aldığı kahve hayatını kabusa çevirdi
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İspanya'da havalimanında bir kadın böceklerle dolu otomattan aldığı kahveyi içtikten sonra yoğun bakımlık oldu. Ölümden dönen genç kadının ailesi havalimanından şikayetçi oldu.

Bir havayolu şirketinde çalışan 21 yaşındaki genç kadın, Mallorka'nın Palma kenti yakınlarındaki havalimanında bir otomattan içecek satın aldı.

Kadın, kahveyi içmeye başladığında tadının tuhaf olduğunu fark etti ve bardağa daha yakından baktığında içinde bir sürü böceğin gezindiğini fark etti.

Daha sonra genç kadının yüzü ve boğazı şişerek kapandı. Anafilaktik şok geçiren kadın nefes almakta zorlanmaya başladı.

Kadının hızla hastaneye kaldırıldığı ve bugün taburcu edilmeden önce yoğun bakımda 36 saat kaldığı bildirildi. 

Palma'daki bir kliniğe götürülmeden önce anafilaktik şok geçiren kadına havalimanındaki sağlık ekibi tarafından adrenalin verildi.

Kadının ailesi havalimanına ilişkin şikayette bulundu. Otomattaki kahvede böcek bulunmasının halk sağlığına karşı olası bir suç ve dikkatsiz yaralanma olduğu öne sürüldü.

Aile, şu anda kapatılmış olan makinenin bakımının havaalanı personeli tarafından açıkça yetersiz yapıldığını iddia etti.

Etiketler ispanya mallorka havalimanı otomat kahve
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