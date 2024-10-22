Taburcu olan Reha Muhtar'ın son hali görenleri üzdü

Geçen Ağustos’ta düşüp beyin kanaması geçirdikten sonra uzun süre yoğun bakım servisinde kalan ve entübe edilen Reha Muhtar aylar sonra görüntülendi.

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Günlerce yoğun bakımda kalan Reha Muhtar yoğun bakımda olduğu sırada oğlu ve eski eşi arasında da krizler yaşanmıştı.

Sağlık durumu merak edilen Reha Muhtar hakkında Uğur Dündar geçtiğimiz hafta "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" demişti.

Reha Muhtar taburcu olduktan sonra Bebek'te Aramızda Kalmasın kameralarına yakalandı.