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Bebek katili Öcalan'ın avukatlarından Bahçeli'nin çağrısına yanıt var

Bebek katili Öcalan'ın avukatlarından Bahçeli'nin çağrısına yanıt var
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MHP lideri Bahçeli'nin ''gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısını yaptığı eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından ilk açıklama geldi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halen İmralı adasında tutuklu bulunan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun" dedi.

Bahçeli'nin bu ezber bozan açıklamasının ardından Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından "Ümitliyiz" değerlendirmesi yaptı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Öcalan'ın avukatı Bilmez, Öcalan'la görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurduğunu açıkladı ve "Bu konuyla ilgili Türkiye'ye bir yıl daha süre verildi. Bahçeli'nin çağrısı önemli. Hukukun gereklerini yerine getiren ve ona uyan her çağrı önemlidir. 44 aydır başvurularımız yanıtsız kalıyor. Siyasetin hukuka uyması gerekiyor. Ümitsiz değiliz. Sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bahçeli aslında olması gerekeni söylüyor. Türkiye’nin bir hukuk devletinin yapması gerektiği gibi AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

Umut hakkı nedir ?

Umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine deniyor.

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Etiketler abdullah öcalan Devlet Bahçeli olması gereken umut hakkı öcalan'ın avukatı
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