  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Düşüp omzunu kırmıştı: Hasan Can Kaya taburcu oldu

Düşüp omzunu kırmıştı: Hasan Can Kaya taburcu oldu

Düşüp omzunu kırmıştı: Hasan Can Kaya taburcu oldu
Güncelleme:

Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran Hasan Can Kaya taburcu oldu.

Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran ve ardından bir cerrahi operasyon geçiren Hasan Can Kaya hastaneden taburcu oldu.

Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten Kaya, kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Kaya, yaşadığı sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

Etiketler Hasan Can Kaya taburcu Futbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti