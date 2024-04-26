  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ATV'de iki dizi birden final yapıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizisi final yapıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizisi final yapıyor
Güncelleme:

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizisi için final kararı alındı.

Yaz sezonunun gelmesiyle kanallar da diziler için devam ya da final kararı vermeye başladı. ATV ekranlarında Ateş Kuşları'nın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizilerinden de kötü haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Vahide Perçim, Yeşim Salkım, Ercan Kesal, Yusuf Çim ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanacak olan 71. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş ve Mustafa Üstündağ'ın başrol olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise 68. bölümüyle final yapacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizisi için final kararı alındı.

Yine ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları için de 54. bölümde final yapma kararı alınmıştı. Bir değişiklik olmazsa yeni sezonda ATV ekranlarında devam edilmesine karar veren diziler Kardeşlerim ve Kuruluş Osman oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizisi için final kararı alındı.

Etiketler atv dizi final ben bu cihana sığmazam aldatmak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin ''Gazze'' paylaşımına tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin ''Gazze'' paylaşımına tepki yağdı Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği İstanbul'da tarihi hamamda yangın paniği Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? MEB yeni müfredatı açıkladı MEB yeni müfredatı açıkladı Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi Kemer sıkma sırası kamuda... Bakan Şimşek tarih verdi Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti