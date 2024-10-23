TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında iki teröristin kullandıkları taksiyi gasp ettikleri öğrenildi. Taksi şoförünün akıbeti ise bilinmiyor.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor.
Ne olmuştu?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. TUSAŞ tesisleri üzerinde insansız hava aracı ANKA uçuş gerçekleştirdi. Saldırıda 4 şehit, 14 yaralının olduğu bildirildi. İki terörist ise etkisiz hale getirildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol