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TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi

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Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında iki teröristin kullandıkları taksiyi gasp ettikleri öğrenildi. Taksi şoförünün akıbeti ise bilinmiyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. TUSAŞ tesisleri üzerinde insansız hava aracı ANKA uçuş gerçekleştirdi. Saldırıda 4 şehit, 14 yaralının olduğu bildirildi. İki terörist ise etkisiz hale getirildi.

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında iki teröristin kullandıkları taksiyi gasp ettikleri öğrenildi. Taksi şoförünün akıbeti ise bilinmiyor.

İHA

Etiketler ankara tusaş terör saldırısı taksi gasp
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