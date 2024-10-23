Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyanın fişi çekildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.
Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol