  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyanın fişi çekildi

Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyanın fişi çekildi

Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyanın fişi çekildi
Güncelleme:

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar varAnkara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var3. Sayfa
TUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağıTUSAŞ'taki terör saldırısına yayın yasağıGüncel
Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntülerTeröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntülerHaber
Türk savunma sanayisinin kalbi: İşte TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli savunma sistemleriTürk savunma sanayisinin kalbi: İşte TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli savunma sistemleriTeknoloji

 

Etiketler ankara terör saldırısı tusaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli dün açıklamıştı; meğer 23 gün önce teklif Meclis'e gelmiş Bahçeli dün açıklamıştı; meğer 23 gün önce teklif Meclis'e gelmiş Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Pizza yerine kokain satıyorlarmış Pizza yerine kokain satıyorlarmış Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor
Kadıköy'de işler terse döndü, Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı Kadıköy'de işler terse döndü, Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Müjde: Bilim insanları depresyona çare buldu Müjde: Bilim insanları depresyona çare buldu Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Korkunç bir şekilde katledilen minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Korkunç bir şekilde katledilen minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı HSBC'den Türkiye için korkutan tahmin HSBC'den Türkiye için korkutan tahmin Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu hayatını kaybetti