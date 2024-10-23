Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere kenarına gizlenmiş olarak bulunan minik Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin kanını donduran Narin cinayeti soruşturmasında Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip 8 yaşındaki Narin'in dereye götürüldüğü anı tespit etti. Aynı çalışmalar sonucu Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntülerde ortaya çıktı.

Ekol TV'nin haberine göre; Jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip Narin’in dereye götürüldüğü anı tespit etti.

Aynı çalışmalar sonucu Narin'in ölümünden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntülerde yolda yürürken ve sonrasında aynı noktadan zıplayarak geri geçtiği görüldü.

4 İSİM İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Canice öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame dün tamamlandı. 12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel G., ağabey Enes G., amca Salim G. ve itirafçı komşu Nevzat B. hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede kabul edildi. Davaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek ve tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.