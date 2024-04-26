Konyaaltı'nda gönüllülerden resim sergisi

Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında Konyaaltı Sanatevi kursiyerleri tarafından yapılan yağlı boya resim sergisi açıldı. 2 hafta boyunca sürecek serginin açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan gerçekleştirdi.

Konyaaltı Sanatevi gönüllü öğretmeni Muzaffer Emine Kasbek ve 9 öğrencisinin hazırladığı yağlı boya eserlerden oluşan resim sergisi Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında açıldı. Serginin açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Kotan, Konyaaltı Sanatevi gönüllü öğretmeni Muzaffer Emine Kosbek ve katılımcılarla sergiyi gezdi.

BAŞKAN KOTAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konyaaltı Sanatevi’nin gönüllü öğretmeni Muzaffer Emine Kasbek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a kendilerine baharı yaşattıkları için teşekkür etti. Kasbek, “Bizlere ikinci baharı yaşattınız. Konyaaltı hep yaşar bu baharı. Ancak ülke çapında bir ikinci baharı yaşadığımız için çok teşekkür ediyorum. Şansınız, bahtınız, yolunuz açık olsun başkanım. Sağ olun. Böyle güzel bir günde bizleri onurlandırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle varız. Sizlerle bu güzellikleri yaşıyoruz. Ülkemizin güzel sanatlara ihtiyacı var’’ dedi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da sanata ve sanatçıya çok önem verdiklerini belirterek, tüm vatandaşları fuaye alanında bulunan sergiyi gezmeye davet etti. Yağlı boya sergisi 2 hafta boyunca 08.30-17.30 saatleri arasında gezilebilecek.