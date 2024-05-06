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Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir nikah sarayında yaşanan dua tartışması sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda, nikah öncesi kadın nikah memuru ile din görevli arasında dua krizi yaşandı. Aile tarafından salona davet edilen ve nikah öncesi eline aldığı mikrofonla dua okumak isteyene din görevlisine, nikah memuru engel olmak istedi.

“Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz” diyerek din görevlisinin elinden mikrofonu alan kadın nikah memuru geri çekilirken, hoca ise mikrofonsuz şekilde dua okumaya başladı.

Hoca dua ederken bir anda salonda son ses müzik açılırken, misafirlerin müzik gürültüsü arasında ‘amin’ diyerek duaya katıldığı ve nikah memurunu ‘ıslıkla alkışlayarak’ protesto ettiği olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Etiketler dua nikah nikah masası
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