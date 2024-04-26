CHP'li isim açıkladı: İthal ette yönetmeliğe aykırı uygulama

CHP’li Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun ithal ettiği etlerle ilgili olarak halkın en temel ihtiyacı olan gıdanın dahi güvenliğinin sağlanamadığını, insan sağlığının hiçe sayıldığını ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ithal edilen etlerle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Adem, yönetmeliğe göre marketlerde ve kasaplarda satılan kıymanın hayvanın kesiminden sonra 6 günde hazırlanması gerektiğini buna karşın Et ve Süt Kurumu’nun ithalatçı firmalarla 8 gün üzerinden sözleşme yaptığını hatta 9 güne bile izin verildiğini açıkladı. Halkın en temel ihtiyacı olan gıdanın dahi güvenliğinin sağlanamadığını, insan sağlığının hiçe sayıldığını belirten Adem, kurumu mahkemeye vereceklerini belirtti. Cumhuriyet