Elazığ’da taciz iddiası: Öğretmen tutuklandı
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Elazığ’da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ’da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında okuldaki bazı kız öğrencileri taciz ettiği iddia edildi.
Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen öğretmen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.’yi açığa aldı.
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