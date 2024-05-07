Erman Toroğlu ayarı kaçırdı: ''Senin matematik hocanın...''

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın "matematiksel olarak şansımız devam ediyor" açıklamasını eleştirmek isterken kantarın topuzunu kaçırdı ve "senin matematik hocanın..." diyerek tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'te dün akşam Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Maçın ardından bir açıklama yapan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal "matematiksel olarak şampiyon olma ihtimalimiz var" dedi. Ancak Kartal'ın işaret ettiği şampiyonluk ihtimali için Galatasaray'ın ligte kalan 3 haftada sadece 4 puan alması gerekiyor.

İsmail Kartal'ın bu basın açıklamasına tepki gösterenler arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu da vardı.

Ancak Erman Toroğlu, İsmail Kartal'ı eleştirmek isterken kantarın topuzunu kaçırıp, eleştirisine sokak argosunda kullanılan ancak öğretmenleri rencide eden bir ifade kullanınca sosyal medyadan Toroğlu'na da tepkiler yükseldi.

İsmail Kartal'ın bu açıklamasının ardından canlı yayında konuşan Erman Toroğlu, "İsmail, senin matematik hocanın gözlerinden öperim. Senin de gözlerinden öperim." dedi. Sözlerine devam eden Toroğlu, "Aslında 'Kaybedenler Kulübü kim?' dersek, 'Fenerbahçe' deriz. 25 kere lig ikinciliği var ve kupada da 18 finalin 11'ini kaybetmiş! Çok enteresan! Demek ki finalde bir şey var!" açıklamasını yaptı.

"Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz" diyen Kartal açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz." dedi. İsmail Kartal'ın bu açıklamaları Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.