Yeni salgın alarmı: 42 çocuk öldü, okullar tatil edildi

Tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen kızamık vakalarında bir ülke kabusu yaşıyor. Bugüne kadar 42 çocuğun kızamık vakaları nedeniyle can verdiği Nijerya'da eğitime de ara verildi.

Nijerya'da Eğitim ve Sermaye Geliştirme Bakanlığından Adamawa Eyaleti Daimi Sekreteri Aisha Umar, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerindeki kızamık salgını nedeniyle eyaletteki tüm okullarda geçici olarak eğitime ara verildiğini belirtti.

Okulların geçici kapatılmasının bulaşıcı hastalığın yayılmasını durdurmak için gerekli olduğunu kaydeden Umar, "Bu karar, hastalığın yayılmasını azaltmak ve Temel Sağlık Hizmetleri Kurumunun hastalığa karşı savunmasız olan yaş grubundaki çocukları aşılamasını sağlamak için alındı." ifadesini kullandı.

Umar, öğrencilerin 13 Mayıs'ta yeniden okula başlayabileceklerini sözlerini ekledi.

308 vaka, 42 ölüm

Adamawa eyaletinde 308 çocuk kızamıktan etkilenmiş, salgın nedeniyle 42 çocuk hayatını kaybetmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

Kızamığın belirtileri nelerdir

Kızamık, oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Belirtileri genellikle virüse maruz kaldıktan 8 ila 12 gün sonra ortaya çıkar.

Kızamığın en yaygın belirtileri şunlardır:

Yüksek ateş: Ateş genellikle 39°C ila 41°C arasında seyreder ve 7 ila 10 gün sürebilir.

Kuru öksürük: Öksürük genellikle ateşten birkaç gün önce başlar ve birkaç hafta sürebilir.

Burun akıntısı: Burun akıntısı genellikle sulu ve berraktır.

Gözlerde kızarıklık ve iltihaplanma (konjunktivit): Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı yaygındır. Gözlerden sulanma da görülebilir.

Ağız içinde beyaz lekeler (Koplik lekeleri): Bu lekeler genellikle yanakların iç kısmında, azı dişlerinin arkasında görülür ve ateşten 1-2 gün önce ortaya çıkar.

Döküntü: Döküntü genellikle ateşten 3 ila 4 gün sonra başlar ve önce yüz ve boyunda, ardından gövdeye, kollara ve bacaklara yayılır. Döküntü kırmızı, düz lekeler şeklindedir ve hafifçe kabarık olabilir. Döküntü genellikle 3 ila 5 gün sürer.

Kızamığın daha az yaygın belirtileri şunlardır:

Halsizlik: Yorgunluk ve halsizlik yaygındır.

Baş ağrısı: Baş ağrısı da yaygındır.

Boğaz ağrısı: Boğaz ağrısı nispeten az görülür.

İshal: İshal de nispeten az görülür.

Kızamık komplikasyonları da oluşabilir:

Kulak enfeksiyonları: Kızamık, orta kulak enfeksiyonlarına yol açabilir.

Zatürre: Kızamık, zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir.

Beyin iltihabı (ensefalit): Kızamık, nadir de olsa beyin iltihabına yol açabilir. Bu durum kalıcı beyin hasarına veya ölüme neden olabilir.

Kızamık belirtileri yaşıyorsanız veya kızamığa maruz kaldıysanız, bir doktora görünmeniz önemlidir. Kızamık için özel bir tedavi yoktur, ancak semptomları hafifletmeye yardımcı olacak tedaviler mevcuttur. Aşılanmak, kızamıktan korunmanın en iyi yoludur.

AA / Haber3com