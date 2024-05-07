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Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 cansız beden bulundu. Hayatını kaybedenlerin anne, baba ve çocukları olduğu ve babanın eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 1
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Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 2

Korkunç olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. 

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Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 3

İddiaya göre akrabaları, D.Ş. ve eşi Ş.Ş'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak eve girdi.

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Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 4

Eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

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