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Bir sigara grubuna daha zam

Bir sigara grubuna daha zam
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A'dan Z'ye zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Philip Morris’in ardından bir sigara grubuna daha 3 TL zam geldi.

Alkollü içkilerin yanı sıra sigara fiyatlarına da zam yağmuru devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI grubunda yer alan sigara markalarına 3 lira zam geldiğini duyurdu. Gelen zam ile birlikte grubun en pahalı sigarası 70 TL’ye çıktı.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “JTI sigara gurubuna da 3 TL zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Not: Sigara ve içki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 

A'dan Z'ye zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Philip Morris’in ardından bir sigara grubuna daha 3 TL zam geldi.

Etiketler sigara zam sigaraya zam sigaraya bir zam daha
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