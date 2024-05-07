Bir sigara grubuna daha zam

A'dan Z'ye zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Philip Morris’in ardından bir sigara grubuna daha 3 TL zam geldi.

Alkollü içkilerin yanı sıra sigara fiyatlarına da zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI grubunda yer alan sigara markalarına 3 lira zam geldiğini duyurdu. Gelen zam ile birlikte grubun en pahalı sigarası 70 TL’ye çıktı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “JTI sigara gurubuna da 3 TL zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor” ifadelerini kullandı. Not: Sigara ve içki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.