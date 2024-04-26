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  3. Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı

Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Nihal Candan'a tahliye kararı

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Suç örgütü üyeliği suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti. Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu şebekenin paralarını akladıklarını da tespit etmiş düzenlenen operasyonla Candan kardeşler gözaltına almıştı. Candan kardeşler, Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçen yıl 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

37 kiloya düştü

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan kardeşlerden Nihal Candan'ın tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı öğrenildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu. Dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi. Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesi bekleniyor.

Suç örgütü üyeliği suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

DHA

Etiketler Nihal Candan cezaevi tahliye bahar candan
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