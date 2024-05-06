Ev sahiplerinin kiracılara yeni oyunu bu oldu

Türkiye'de barınma krizine dönen fahiş kira krizinde kötü niyetli bazı ev sahiplerinin yüksek kira geliri elde edebilmek için başvurduğu yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Ev sahipleri artık "sahte alıcı" ile kiracılarını evden çıkarmaya çalışıyor...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kira artışından kaynaklanan anlaşmazlıkla ilgili görülen davada Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi kiracı Z.Ş.'ün kaldığı dairenin bir alıcı çıkması durumunda ev sahibi tarafından gösterilmesine karar verdi.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak haberine göre, 21 Ocak'ta ev sahibinin avukatı adrese yer göstermek için geldi. Avukat yanında evi almak isteyen kişi olarak Ç.K.'yi getirdi. Yer gösterme sırasında durumdan şüphelenen kiracı avukatı Ersin Sel, kimlik tespiti yapılmasını istedi.

Bunun üzerine İcra Dairesi görevlileri alıcı olarak gelen kişinin kimliğini alarak tutanağa geçirdi. Sel'in sosyal medyadan yaptığı araştırmada Kocatepe'nin sahte bir alıcı olduğunu, ev sahibinin avukatının ofisinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Ersin Sel'in alıcı Ç.K.'ye sürekli soru sorması üzerine meslektaşı, 'Ev sahibi isterse girer burada at oynatır' şeklinde ifadeler kullanırken alıcı Ç.K. ise 'Si... git lan" diye hitap etti.

Bu ifadeler Karşıyaka 2. İcra Dairesi görevlileri tarafından tutanakla kayıt altına alındı. Avukat Ersin Sel, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na meslektaşı hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'hakaret' suçlarından şikayetçi oldu.

Sabah Gazetesi