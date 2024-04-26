Arda Güler Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşayacak.
Arda Güler, Real Sociedad-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak. Arda’nın sahaya çıkacağı karşılaşma saat 22'de başlayacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport kanallarından yayınlanacak.
TOPLAM 36 DAKİKA SÜRE
Bu sezon ligde 5 maçta 36 dakika süre alan milli yıldız Arda, 1 gol attı.
La Liga'da Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 11 puan önünde lider durumda.
33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.
ANCELOTTI: ARDA SÜRE ALMAYA LAYIK
Real Sociedad maçından önce konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında, "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık." ifadelerini kullanmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol