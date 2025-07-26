Yasak aşkta korkunç son: Evinde buluştuğu sevgilisini öldürüp kendini astı

Denizli'nin Seferihisar ilçesinde evli iki çocuk babası A.Ö. (60), ilişki yaşadığı sevgilisi N.Ö.'yü (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. A.Ö. ve N.Ö.'nün cesetlerini A.Ö.'nün eşi C.Ö.'nün bulduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Orta Mahalle'de meydana geldi. Boyacılıktan emekli ve evli 2 çocuk babası olan A.Ö., sevgilisi olduğu öğrenilen N.Ö. ile kendi evinde buluştu. Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada A.Ö., N.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ö., ardından kendisini de tavana iple astı. Akşam saatlerinde eve gelen A.Ö.'nün eşi C.Ö., eşini tavana asılı halde, N.Ö. ise yerde kanlar içinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptığı kontrolde Ö. ile Ö.'un hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ö. ile Ö.'un cenazeleri otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ö.'nün sevgilisini sık sık evine getirdiği, bu nedenle eşi C.Ö. ile sürekli tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA