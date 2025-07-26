2 askerimiz ''sıvı kaybından'' şehit oldu... Tepkiler çığ gibi!

İskenderun'da 2 askerin sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle şehit olmasının ardından ihmal iddiası gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle 7 askerin hastaneye başvurduğunu ve 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır" denildi.

İHMAL İDDİASI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, askerlerin ihmal nedeniyle şehit olduğunu söyleyerek, "Soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her gün yeni bir acıya uyanıyoruz… Ve bu acının tek sebebi yine ihmal! Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan... Vatan nöbetine gelen iki evladımız, askeri birlikte susuzluktan, aşırı sıvı kaybından, çoklu organ yetmezliğinden şehit oldu! Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla vatan oldu. Ama artık evlatlarımızı cephede değil, kışlada ihmalle kaybediyoruz! Bu ülke, şehidine ağlamaktan yorgun düştü! Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir! Ve uyarıyoruz: Soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz!"

CHP'Lİ BAKAN: İHMAL DEĞİLSE, VİCDANSIZLIKTIR VE KASITTIR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli. Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır" diyerek, "Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Murat Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan…

20 yaşında, hayatlarının baharında, bu ülkenin yoksul ailelerinin çocuklarıydılar. Bedelli askerlik yapma imkânı olmayan, kısa süreli de olsa askerlik görevlerini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emanet edilmişlerdi. Devlete, millete emanettiler!

Onlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyordu! Üstlerine titrememiz gerekiyordu! Ama bu çocuklar susuz kaldılar, sodyum dengesizliği nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatlarını kaybettiler!

Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli! Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır! Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir.

Ben bir milletvekili olarak bu sürecin takipçisi olacağım. Bu çocukların hesabını sormadan, bu işin peşini bırakmayacağım. Hayrullah’ın da, Semih’in de vebali hepimizin omzundadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP'Lİ BULUT: KİM SORUMLUYSA TEK TEK HESABINI VERMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da 2 askerin şehit olduğu olayla ilgili yaptığı açıklamada "ihmal" iddiasında bulunarak, "Bu ölümlerden kim sorumluysa, tek tek hesabını vermeli" dedi.

CHP'li Bulut, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu ülkenin anaları, babaları gözlerinden sakındığı gencecik evlatlarını devlete, asker ocağına emanet ediyor. 45-50 derecede eğitim yaptırıp susuzluktan ölmelerine neden olmanın izahı yok, olamaz! 'Şehit oldular' diyerek sorumluluğu örtbas edemez, ihmali gizleyemezsiniz. Bu ölümlerden kim sorumluysa, tek tek hesabını vermeli. İskenderun’da şehit olan iki askerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifa diliyorum. Takipçisi olacağız!"