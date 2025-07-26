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Anne ve kızı başlarından vurularak öldürüldü!

Anne ve kızı başlarından vurularak öldürüldü!
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Mersin'de anne T.S. ve kızı A.Ç. evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. A.Ç.'nin kayınbiraderi Ö.Ç., şüpheli olarak aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 5720 Sokak’ta meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri T.S. ve kızı A.Ç.’yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan T.S.'nin öldüğü belirlendi. Yaralanan S.'NİN evli kızı A.Ç. ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ç. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen A.Ç.'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.

DHA

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Etiketler mersin cinayet
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