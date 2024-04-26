Dolar, Euro ve altın zirveden döndü

TCMB'nin dün açıkladığı Nisan ayı faiz kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değeli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

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Piyasalar haftaya dün Türkiye Cumhuriye tMerkez Bankası'nın açıkladığı Nisan ayı politika faizi kararının etkileriyle veda etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, dün yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vererek faizleri sabitlemişti.

TCMB'den Nisan ayı politika faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir. " ifadeleri yer aldı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,46 TL'den, Euro 34,70 TL'den, Sterlin 40,50 TL'den, Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,51 TL'den, Euro 34,94 TL'den, 40,72 TL'den, Japon Yeni ise 20,97 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 329 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 436 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 84 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 838 TL'den, Gümüş ise 28,49 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 343 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 432 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 84 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 821 TL'den, Gümüş ise 28,60 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 63 bin 902 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 128 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 87,80 Dolar'dan işlem görüyor.