Erdoğan'dan asgari ücrete ara zamda kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm çalışanların "asgari ücrete ara zam" hayalini suya düşürdü. Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan çalışanların ara zam beklentilerine son noktayı koydu

Milyonlarca çalışan ve iş verenin merak ettiği "asgari ücrete ara zam olur mu" sorusuna yanıtı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Erdoğan, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücrette ara zam yapılmayacağını bir kez daha ima etti.

Hatırlanacağı gibi yılbaşında yapılan zamla asgari ücret net 17 bin 2 TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan her seferinde "asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmayacak" demişti.

Ancak Türkiye'de bir türlü dizginlenemeyen enflasyon, yağmur gibi yağan zamlar daha açıklanır açıklanmaz 2024 yılı zamlı asgari ücretini eritirken tüm çalışanlar "asgari ücrete ara zam" beklentisine girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı konuşmasında açık açık "asgari ücrete ara zam var" ya da "yok" demese de kullandığı ifadeler, asgari ücrete ara zam yapılmayacağının sinyali oldu.

"Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız" diyen Erdoğan sözlerine "Enflasyon geriledikçe milletimizin cebindeki paranın satın alma gücü de artacaktır. Bizim amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil, 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak ve ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız" diyerek devam etti.

Erdoğan'ın "taviz yok" ifadesi sonrasında tüm çalışanların asgari ücrete ara zam hayali suya düşerken, işverenler ise derin bir "oh" çekti.

Çalışan zam istiyor, işveren endişeli...

2024 yılında uygulanacak net asgari ücrette tarihi bir artış yaşanmıştı. Net asgari ücret 17.002 TL'ye yükselirken brüt ücret ise 20.002 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte asgari ücret, döviz bazında ilk kez 570 doları aşarak rekor kırdı. Net asgari ücrette 2023 yılına göre 5600 TL'lik bir artış gerçekleşirken, devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Bu durum, asgari ücretin işveren maliyetini de 23.502 TL'ye çıkardı.