  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla bir suç örgütünün çökertildiğini, 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda suç örgütünün elebaşı H.S.'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla bir suç örgütünün çökertildiğini, 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl’de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarda para tahsilatı yaptığı, Bursa’ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darbettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi.

10 AYDA 454 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya 10 aylık süre içinde; 454 organize suç örgütünü çökerttiklerini belirtti. Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik toplam bin 201 operasyon düzenlediklerini, 8 bin 260 şüpheli yakalandığını, bunlardan 3 bin 58'inin tutuklandığını, bin 740'ı hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya suç örgütü gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Hürjet'ten bir başarı daha Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Hürjet'ten bir başarı daha Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti Müge Anlı'da ilginç anlar: Konuk Erdoğan'a kızdı, Müge Anlı müdahale etti Nureddin Nebati geri döndü: Cemaat ziyaretinde ortaya çıktı Nureddin Nebati geri döndü: Cemaat ziyaretinde ortaya çıktı Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi Bakanlıktan çok özel ihale: 3 ayakkabı 5 milyon TL'ye satışa çıktı Bakanlıktan çok özel ihale: 3 ayakkabı 5 milyon TL'ye satışa çıktı Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi