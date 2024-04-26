Metroda intihar girişimi: Taksim istasyonu kapatıldı

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Taksim istasyonu kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Taksim istasyonunda bir kişi inithar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim istasyonunun kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında sürdüğü belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."