Metroda intihar girişimi: Taksim istasyonu kapatıldı
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İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Taksim istasyonu kapatıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Taksim istasyonunda bir kişi inithar girişiminde bulundu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim istasyonunun kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yapılan açıklamada Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında sürdüğü belirtildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde,…
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