  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Güncelleme:

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarın final rövanş maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.45'te evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR'da Almanya'dan Marco Fritz, AVAR'da da Alper Ulusoy yer alacak.

İHA

Etiketler Club Brugge Fiorentina UEFA halil umut meler Club Brugge fiorentina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Hülya Koçyiğit'in damadını kriz vurdu: 74 yıllık otelcilik devi iflas etti Hülya Koçyiğit'in damadını kriz vurdu: 74 yıllık otelcilik devi iflas etti Mayıs'ta lapa lapa kar yağışı: Birçok il beyaza büründü Mayıs'ta lapa lapa kar yağışı: Birçok il beyaza büründü Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: ''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: ''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar Kocaeli'nde fabrikada grup seks iddiası için resmi açıklama Kocaeli'nde fabrikada grup seks iddiası için resmi açıklama Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ele geçirilen uzun namlulu silahların sırrı çözüldü İstanbul'da ele geçirilen uzun namlulu silahların sırrı çözüldü Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara TTB zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara TTB zorunluluğu geliyor Tekirdağ'da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Tekirdağ'da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü