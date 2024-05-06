  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

 

 

Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Hülya Koçyiğit'in damadını kriz vurdu: 74 yıllık otelcilik devi iflas etti Hülya Koçyiğit'in damadını kriz vurdu: 74 yıllık otelcilik devi iflas etti Mayıs'ta lapa lapa kar yağışı: Birçok il beyaza büründü Mayıs'ta lapa lapa kar yağışı: Birçok il beyaza büründü Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: ''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: ''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar Kocaeli'nde fabrikada grup seks iddiası için resmi açıklama Kocaeli'nde fabrikada grup seks iddiası için resmi açıklama Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ele geçirilen uzun namlulu silahların sırrı çözüldü İstanbul'da ele geçirilen uzun namlulu silahların sırrı çözüldü Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara TTB zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem: Tüm araçlara TTB zorunluluğu geliyor Tekirdağ'da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Tekirdağ'da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü