Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"