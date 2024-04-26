  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri 2 milyar dolar eridi

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar dolar eridi

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar dolar eridi
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919
08.03.2024 52.748 77.785 130.533
15.03.2024 53.006 74.891 127.897
22.03.2024 53.163 70.681 123.844
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
05.04.2024 56.678 70.193 126.871
09.04.2024 58.446 70.000 128.446
19.04.2024 59.273 67.011 126.284
Etiketler tcmb merkez bankası rezervleri dolar altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Yere düşme görüntüler olay olan AK Partili isimden açıklama Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Kamuda tasarruf makam araçlarından başladı: Yüzlerce araç satışa çıktı Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Bir kadın yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Arılara fısıldayan adamdan tehlikeli gösteri: ''Ben denedim kimse denemesin'' Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi? Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı Cezaevinde bir deri bir kemik kaldı: Ünlü isme tahliye kararı YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti