Türkiye'nin ünlü kargo firması iflas etti

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan ve bir süre önce de mahkemeden konkordato talep eden GKN Kargo iflas etti.

Türkiye'de son yıllarda giderek hızlanan iflas furyası, farklı sektörlere de sıçramış durumda. İnternetten alışveriş rakamlarının rekorlar kırmasına rağmen, kargo şirketlerindeki ekonomik sıkıntılar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Taşıma masraflarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin en ünlü kargo firmaları sürekli küçülmeye giderken, e-ticaret siteleri ve futbol kulüpleri ile yürüttüğü anlaşmalarla tanınan GKN Kargo'nun iflas ettiği öğrenildi. Ocak ayının ilk haftalarında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talebinde bulunan şirket, içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için süre talep etmişti. Sunulan proje kapsamında şirketin yeniden toparlanabileceğine ikna olmayan mahkeme, mali darboğaz yaşayan şirkete yaptığı komiser ataması sonucunda nihai kararını verdi.

Mahkeme tarafından iflas kararı verilen GKN Kargo'nun mevcut borcunun 563 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Nisan ayının ilk haftasında yapılan duruşmaya şirketten alacağı bulunan çok sayıda kişi de katılırken, şirket avukatları, kesin mühlet talebinde bulundu. Prof. Dr. Oktay Taş, Prof. Dr. Serdar Kale ile Mali Müşavir Canan Koçyiğit’ten oluşan komiser heyetinin imzasını taşıyan 39 sayfalık raporda, “Şirketin geçici mühletten faydalandığı her gün alacaklıların durumu daha da kötüye gitmekte” denildi.

Bu rapor doğrultusunda kararını veren mahkeme, şirketin iflasına hükmederek tasfiye sürecini başlattı. Ancak şirketin bütün şubeleri uzun süredir tek tek boşaltılırken, şu anda 2 araç dışında şirkete ait hiçbir varlık olmadığı kaydedildi.