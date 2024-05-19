19 Mayıs'a damga vuran görüntü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediyenin 19 Mayıs afişinde Atatürk'e yer verilmedi. Bir vatandaşın afişe Atatürk fotoğrafını yapıştırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında AK Partili Kocaeli Başkiskele Belediyesi'nin afişinde Atatürk'e yer verilmedi.

Afişte Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün kutlama mesajı ve gençlerle çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Bunu gören bir vatandaş ise afişe Atatürk'ün fotoğrafını ekledi.

Sosyal medya günün videosu olan görüntülerde, bölge sakini bir kişinin yanında getirdiği sandalyeye çıkarak Atatürk posterini afişe yapıştırdığı görüldü.

Posteri yapıştıran vatandaş daha sonra asker selamı vererek bölgeden uzaklaştı.