Fenerbahçe Konya'ya takıldı: Fark 6'ya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile berabere kalırken liderlik yarışınca fark altıya yükseldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe puanını 90 yaptı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesindeyken sarı kart gören Mert Müldür cezalı duruma düştü. Müldür, Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Karşılaşmada orta hakem olarak Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Mücadelenin VAR koltuğunda Alman hakem Daniel Schlager görev yaptı.

Fenerbahçe'de tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek forma giyemedi. Bonucci ve Serdar Aziz ise teknik heyet kararıyla Konya'ya götürülmemişti.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

21' Fenerbahçe Tadic ile gole çok yaklaştı. Tadic'i şutu kaleye isabet etmeden dışarı gitti

34' Ahmet Oğuz Konyaspor'da sarı kart gördü

34' Fenerbahçe'de sarı kart gören Mert Müldür cezalı duruma düştü

43' Ferdi sol taraftan ceza sahasına girerek dar açıdan vurduğu topu kaleci çıkardı ardından Mert Hakan'ın kafası auta gitti

45+3' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

46' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Batshuayi, ikinci yarının başında Becao ile Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil oldu

52' Fenerbahçe'de sakatlanan Osayi-Samuel oyuna devam edemedi, 52. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı

53' Bir sakatlık daha sonrası İrfan Can Kahveci oyundan çıktı, yerine Cengiz Ünder girdi

70' Dzeko'nun kafa vuruşu dışarı gitti

81' Fenerbahçe'de Tadic'in yerine Serdar Dursun oyunda

90' Konyaspor Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti.Ancak gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

90+10 Mücadele sona erdi

KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı Kartal, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada, derbi maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş ve derbiye ilk 11'de başlayan Batshuayi'nin yerine de Dzeko, Konyaspor maçında ilk 11'de yer aldı.

KONYASPOR'DA ALİ ÇAMDALI'NIN İLK MAÇI

Yeşil-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ali Çamdalı takımının başında ilk maçına çıktı.

Ev sahibi ekipte ise cezalı olan Valon Ethemi ve Sambou ile sakatlığı süren Yasir Subaşı kadroda yer almazken, sakatlığı bulunan Marlos Moreno da kadroya alınmadı.



İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Szymanski, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Tadic, Dzeko