Altın yeniden yükselişte, Dolar ve Euro yatay seyirde

TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamış, TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %55,66, aylık %3,60 oranında artış göstermişti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %5,02 artarken ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %124,35 artmıştı.

Piyasalarda son durum

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,27 TL'den, Euro 34,79 TL'den, Sterlin 40,53 TL'den, Japon Yeni ise 20,91 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,31 TL'den, Euro 34,85 TL'den, Sterlin 40,66 TL'den, Japon Yeni ise 21,00 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 321 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 41 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 984 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 379 TL'den, Gümüş ise 28,39 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 321 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 410 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 984 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 379 TL'den, Gümüş ise 28,29 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 63 bin 316 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 59 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 83,34 Dolar'dan işlem görüyor.