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Bakan Güler ve komutanlar KKTC'de

Bakan Güler ve komutanlar KKTC'de
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye geldi. Bakan Güler, Ercan Havalimanında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Etiketler bakan güler MSB
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