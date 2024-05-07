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Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var

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Çin'in Yunan eyaletinde bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Çin’in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesi’nde yerel saatle 13.20 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Çin basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı kaydedilirken, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Temmuz 2023’te Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletindeki bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi de yaralamıştı.

Çin'in Yunan eyaletinde bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

İHA

Etiketler çin yunan bıcaklı saldırı hastane
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