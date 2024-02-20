Atatürk'ün koltuğu işgal edilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği bir konu var.

Türkiye'de muhalefet yok diye ifade ettiği tespitinin haklılığı ülkede farklı siyasi tercih arayışında olan herkesi gerçekten üzüyor.

Ana Muhalefet partisinin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok seçim kaybetti kuşkusuz çok hatalar yaptı ama deyim yerindeyse bir şeyler yapma gayretindeydi yaptığı şeyler iyi sonuç verdi veya vermedi, bunu halk seçim sandığında takdir etti.

Sonuç ortada.

Fakat sonrasında Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in suskunluğu ve yürüttüğü sakin politikanın nasıl sonuçlanacağını yakında göreceğiz.

Ben kendi adıma çok etkisiz buluyorum.

Enflasyon halkı bu kadar ezerken iktidarın hala halkta taban bulmasının sorumlusu muhalefettir.

başta, ana muhalefettir.

Sokak röportajlarında, pahalılığın sebebinin CHP olduğunu söyleyen insanlara kızmıyorum artık, ona bunu inandıran siyasetçinin elini öpmek lazım.

Kritik bir yerel seçim arifesindeyiz ama hiçbir zaman belediye başkan aday belirleme süreci bu kadar beceriksizce yürütülmemişti.

Şeriat tartışmaları aldı başını yürüdü.

Önce bir üniversite öğrencisinin karıştığı olay. Birkaç cılız ses dışında CHP'den kurumsal bir destek görmek mümkün olmadı.

Tam emin değilim ama hukuksal destek verildiğinden bile kuşkuluyum.

Şeriat sesleri, Atatürk'e hakaretler, son dönemde büyük artış gösterdi ama CHP'den kurumsal tepki görmek yine mümkün olmuyor.

Benzer kaderi Avukat Feyza Altun da yaşadı.

Tweet atmak, basın açıklaması yapmak, Meclis'te salı toplantısında haykırmak muhalefet etmek demek değildir.

Muhalefet etmek, Atatürk'e sahip çıkmak, mirasına saygı duymaktır.

Tweetleri gençlik kolları atsın, belediye başkan adayları atsın, milletvekilleri atsın, il başkanları atsın.

Atatürk'ün koltuğunda oturma gururunu yaşayan, Atatürk'ün izinde olduğunu beyan eden herkes, aday olan belediye başkanları dahil, Atatürk'e hakaretlere sessiz kalamaz, kalmamalı.

Millet sosyal medyada Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ederken, CHP'nin hukukçuları neden gerekli işlemleri, başvuruları yapmıyorlar mesela ?

Adalet saraylarına gitmeleri mi yasak?

Atatürk'ün kurduğu partiden aday olan, bir şekilde burada koltuk sahibi olan herkes, bu koltuğun değerini, büyüklüğünü özümsemeli.

Yapamıyorsa koltuk işgaline gerek yok.

Ya da Atatürk'ün adını ağzına almasına gerek yok

Tercih, daha fazla geç kalmadan yapılmalı.