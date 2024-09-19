Keşke ülkede muhalefet olsa

Yaşadığımız coğrafyada bitmek bilmeyen sorunlar var

Keder ülkede yaşayan büyük bir çoğunluk için yaşamın vazgeçilmez parçası

Dini inanç gereği şükredebiliyor olmanın verdiği hafifletici etkiyle “çok şükür” hayat devam ediyor.

Terör, ekonomi, siyasi gerginlikler, bireysel silahlanma ve şiddet eğilimi, adaletin sürekli tartışılır kararlar gibi daha sayılacak onlarca kronikleşmiş problem var.

Günlük hayatın akışını siyasi kararlar, açıklamalar, yaptırımlar, kanunlar ile şekilleniyor

Günümüzde, sosyal medyanın hayata verdiği değer ve etki de göz önünde bulundurulmalı elbette.

Dağıtmadan, özetliyeyim

Dünyanın başka bir ülkesinde bu kadar sorun yaşanırken, muhalefetin bu kadar etkisiz ve çaresiz olduğunu göremezsiniz

Sebebi nedir bilemiyorum

Ders almamak mı?

25 yıl boyunca seçim kaybedip kendini geliştirememek neyle açıklanır, inanın artık anlam veremiyorum.

Muhalefet, 25 yıl ülkeyi yöneten, seçim kazanan partinin siyaset yöntemlerini ve seçim stratejilerini kopyalasa bu bile gelişim için yeterli olurdu muhtemelen.

Başarısızlık, yetersizlik mi?

Değişim bu yüzden yok mu?

Her olaya birbirinin benzeyen tepkiyi veren, sosyal medya trolleri var diye kızıyorlar, sende kur, engel ne?

Trollerin başlattığı tartışmalara parti yöneticileri de aynı ve benzer tepkiyi veriyorlarsa, sende ver, engel ne?

Bu kadar kötü bir ekonomi yönetimi karşısında bile halkı ikna edemiyorsan, halka değil, dön aynaya bak ve kendine kız!

Ülkede kadınlar, çocuklar katlediliyor ve birkaç beylik açıklama ile geçiştiren bir muhalefet anlayışı söz konusu

Muhalefet partilerine ait belediyeler çeşitli açılardan kıskaçta, onaylanmayan imzalar var ama garip bir kabulleniş söz konusu. İmzadan geçmediği için yapamadığınız hizmetin suçlusunu sizi hizmet yapsın diye seçen seçmenlerden kaç tanesi biliyor?

Hayat pahalılığı insanların belini bükmüş ama muhalefet partisindekiler, sanki başka bir ülkede yaşıyorlar.

Emekliler istedikleri zamları alamıyorlar, asgari ücretin bile altına düştü, sefalet bunun tam tanımı ama bu ülkenin emeklileri hala siyasi anlamda sahipsiz. Haklarını savunacak kimse yok.

Garanti geçiş verilen köprülerin, yolların devlete getirdiği yük konuşulmuyorsa

Kur korumalı mevduat denen ucube zenginlik sisteminin verdiği zarar konuşulmuyorsa,

Holdinglerin vergileri silinirken, sessiz kalınıyorsa ve bu silinen vergilerin geri alınmasının yolu için siyaset üretilmiyorsa

Yandaş holdinglere verilen teşvikler sorgulanmıyorsa

Ve tüm bu kamu zararları ortadayken 25 yıl prim vermiş ve yasal şartlara uyarak emekli olan insanlar düşmanlaştırılıyorsa hiç kimse kusura bakmasın tek suçlu muhalefettir.

İki yaşında çocuğa tecavüz edilir oldu, sekiz yaşındaki çocuğu öldürüp faillerini tüm köy birleşip saklıyor ama ülke film izler gibi izliyor. Nasıl bir feodal yapı söz konusu, bu ailenin gücü nereden geliyor? Tüm köy bildiğini saklıyorsa tüm köyü mahkûm edin, suça yardım yataklık suç değil mi? Bilgiyi gizlemek, adaleti yanıltmak suç değil mi?

Bir milletvekili, bildiğimiz ama söyleyemediğimiz şeyler var diyor, nedir, öğren, söylet. Yıkılsın taşlar!

Sokağa çıkma, eylem yapma ama en kötüsü sosyal medyayı kullanarak, sürekli gündeme getirerek bu olayın üzerine git!

Afişler hazırla, animasyonlar yap. Ama üzerine git.

Yazık değil mi bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına?

Siyasette, kararların, fikirlerin finali seçimdir.

Ve hiçbir seçim, sadece seçim döneminde kazanılmaz.

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